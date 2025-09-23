От х:

15-годишният Йоан Желев става част от първия отбор на БК „Хасково“

Макар да е още на 15-години Йоан Желев вече е включен в състава на мъжкия отбор на „Хасково“ за баскетболния шампионат. Тийнейджърът през миналата кампания игра в Б-отбора на БК „Хасково“, а сега ще добива опит и в „А“ група. През 2024/2025 Йоан спечели второ място в регион „Юг“ на ББЛ Б група.

„С енергия, талант и отдаденост той заслужи доверието на старши треньора и ръководството да направи следващата стъпка в своето развитие, обличайки екипа на представителния отбор“, казват от ръководството на БК „Хасково“.

„Много съм благодарен за доверието и възможността да бъда част от мъжкия отбор. За мен това е огромна крачка напред и нямам търпение да се уча и да играя рамо до рамо с по-опитните състезатели. Ще дам всичко от себе си и ще вложа много усилия, за да помогна на отбора да постигне целите си“, коментира младата надежда на родния баскетбол.

Източник: Haskovo.NET

