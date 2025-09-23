От х:

Пуснаха под домашен арест задържания с близо 30 кг марихуана

Мярката за неотклонение на 49-годишния Димитър Ферданов Митев, задържан за близо 30 кг марихуана, бе променена от „задържане под стража“ в „домашен арест“ с решение на Окръжен съд – Хасково днес. Причина за това е здравословното състояние на обвиняемия, който в предходно заседание заяви, че преди време е претърпял два инсулта, един инфаркт и имал клапа на сърцето.

Припомняме, че Митев подаде молба до съда за промяната на мярката си за неотклонение и на заседанието през миналата седмица бе назначена съдебномедицинска експертиза. Вещото лице е представило заключение и магистратите от Хасково са се съобразили. Преценили са, че при налагане на по-леката мярка „домашен арест“ също ще препятства възможността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, но и няма да се поставят в риск живота и здравето му, като не се допуска влошаването на здравословното му състояние и ще може да се осигури адекватното му лечение.

Мъжът от село Синьо бърдо, община Роман, област Враца бе арестуван на ГКПП „Капитан Андреево“ на 4 юли 2025 г. Тогава той пътувал с лек автомобил „Мазда ЦХ7“. При митническата проверка, в калниците и в бронята на автомобила са открити 29,540 кг марихуана на стойност 472 640 лв.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 02.10.2025 г. от 10 ч.

