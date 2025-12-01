Шестима са задържани за наркотици в Хасковска област

Шестима души са задържани за наркотици през почивните дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Четирима от тях са арестувани с по един грам дрога. На 28-ми в ареста на РУ Харманли са пренощували двама на възраст 39 г. и 22 г., хванати съответно с марихуана и бяло кристално вещество. В ареста на областния град са били двама на 21 г. и 27 г. с по грам бяло кристално вещество.

19-годишен от Маджарово е задържан с 10 грама марихуана в хасковското село Узунджово. Младежът е хванат в колата на свой познат. Последвала е проверка в необитаема къща в селото, собственост на семейството му. Там той държал още 200 грама от същия вид дрога.

Още един човек е бил заловен с наркотици рано тази сутрин в Димитровград. В 1 часа на булевард „Съединение“ полицаи са проверили мъж на 35 г. В него са намерили 2 грама марихуана и плик с 1,5 грама амфетамин. Мъжът е предал веществата с протокол на служителите.