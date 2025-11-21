От х:

Задържаха мъж с 50 грама марихуана и оборудване за отглеждане на дрога

Трима души са задържани с наркотици в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Единият от тях е арестуван в Димитровград. Вчера около 17 часа криминалисти са извършили проверка в жилище на улица „Гео Милев“. В дома, обитаван от 34-годишен е намерена суха зелена листна маса с тегло 50 грама. Полевият наркотест е потвърдил, че видът на дрогата е марихуана. Последвало е претърсване в таванското помещение към апартамента. Служителите се натъкнали на оборудване за отглеждане на марихуана – монтирани лед лампи, вентилатори, таймери, електронен термометър и конструкция с метални тръби и платнище. Мъжът, познайник на полицията е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

В Харманли също с марихуана е заловен мъж на 42 г. Тя е открита в угарка, скрита в кутия за цигари при проверка на мъжа.

С полицейска мярка на задържане в РУ Хасково е бил и 32-годишен от Кърджали. При вида на полицаите той пуснал на земята сгъвка с 5 грама бяло кристално вещество – метамфетамин. Стартирало е бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

Заловиха нерегламентиран внос на 3919 парфюма, 200 текстилни изделия и 4100 къса цигари
Хванаха младеж без книжка да кара нерегистриран мотопед
Хасковлии масово не одобряват вдигането на осигуровките с 2%, макар и с различни аргументи
Облачно и ветровито над целия регион
Поетесата Ели Видева празнува своя 70-ти рожден ден с премиера на новата си книга
Театър „Дани и Деси“ празнува 30 години на сцена
