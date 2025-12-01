От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Задържаха мъж с 22.5 кг марихуана в тайници на кола

22,560 кг марихуана откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на лек автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“ и от Прокуратурата.

На 29.11.2025 г. на пункта пристига лек автомобил „Фолксваген“ с българска регистрация. Превозното средство, управлявано от 36-годишен български гражданин с инициалите А. Г., който пътува сам от България за Турция, е селектирано за щателна митническа проверка от митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“. В хода на контролните действия под задните седалки, както и под мокета на предните седалки и в арматурното табло, са открити общо 79 вакуумирани полиетиленови пакета със зелена листна маса. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на марихуана. Пакетите с общо бруто тегло 22,560 кг на стойност 360 960 лева по цени за нуждите на съдопроизводството, са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Предстои от държавното обвинение да внесат искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо А.Г.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Пуснаха под домашен арест син на съдийка, заловен с почти 5 кг наркотици
Пуснаха под домашен арест син на съдийка, заловен с почти 5 кг наркотици
преди 2 часа
Тържествено запалиха светлините на елхата в ОУ „Христо Смирненски“
Тържествено запалиха светлините на елхата в ОУ „Христо Смирненски“
преди 2 часа
15 се изследваха безплатно и анонимно за СПИН в Хасково
15 се изследваха безплатно и анонимно за СПИН в Хасково
преди 3 часа
Община Хасково организира парти изненада за децата и концерт за възрастните по повод Международния ден на хората с увреждания
Община Хасково организира парти изненада за децата и концерт за възрастните по повод Международния ден на хората с увреждания
преди 4 часа
Дядо Коледа кацна на летище „Узунджово“ край Хасково
Дядо Коледа кацна на летище „Узунджово“ край Хасково
преди 5 часа
490 души от Хасково и Стамболийки с помощи за Международния ден на хората с увреждания
490 души от Хасково и Стамболийки с помощи за Международния ден на хората с увреждания
преди 5 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – УСТАТА – НА ЕВРОПА ДЪСКАТА И ХЛОПА

Случаен виц

Пуснаха под домашен арест син на съдийка, заловен с почти 5 кг наркотици

Хората не желаят да живеят вечно. Те просто не искат да умират. - Станислав Лем

Последни обяви

Случайна рецепта

Коктейл Бейлис
Коктейл Бейлис

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини