Задържаха мъж с 22.5 кг марихуана в тайници на кола

22,560 кг марихуана откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на лек автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“ и от Прокуратурата.

На 29.11.2025 г. на пункта пристига лек автомобил „Фолксваген“ с българска регистрация. Превозното средство, управлявано от 36-годишен български гражданин с инициалите А. Г., който пътува сам от България за Турция, е селектирано за щателна митническа проверка от митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“. В хода на контролните действия под задните седалки, както и под мокета на предните седалки и в арматурното табло, са открити общо 79 вакуумирани полиетиленови пакета със зелена листна маса. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на марихуана. Пакетите с общо бруто тегло 22,560 кг на стойност 360 960 лева по цени за нуждите на съдопроизводството, са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Предстои от държавното обвинение да внесат искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо А.Г.