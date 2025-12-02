Още двама са задържани при спецакция за наркотици в Хасковска област

Двама мъже са задържани с дрога вчера при ежедневните операции по линия на противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества в Хасковска област, съобщиха от полицията.

В ареста на управлението в Свиленград е пренощувал 32-годишен от село Капитан Андреево, хванат в селото с 5 хапчета и 0,5 грама метамфетамин. Таблетките са отреагирали при полеви наркотест на MDMA. Последвала е проверка в имота му, където са открити още 45 грама марихуана и 58 грама бяло кристално вещество – метамфетамин, разпределени в малки полиетиленови пликчета. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

В харманлийското управление е бил доведен турски гражданин на 38 г. В себе си държал две пликчета с тегло 4 грама бяло кристално вещество. Задържането му е във връзка със заведеното бързо производство.