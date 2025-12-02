Облачно през целия ден

Очаква се времето днес да бъде облачно над цялата Хасковска област. Температурите ще бъдат между 3 и 11 градуса. На места са възможни кратки превалявания от дъжд.

През следващите дни в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-югоизток; остават условията за мъгла на места в низините и котловините.

Облачността ще е значителна, в сряда след обяд и в четвъртък в сутрешните часове в Западна България ще има и валежи от дъжд, предимно слаби. Минималните температури ще се повишават, в четвъртък ще са между 2° и 7°, а максималните ще са между 9° и 14°, по-ниски в местата с трайна мъгла.