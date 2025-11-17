От х:

Мъглива сутрин и облачен ден ни очаква днес

Седмицата ще започне с мъглива сутрин и облачен ден. Температурите ще бъдат между 6 и 19 градуса. Следобед е възможно вятърът да се усили.

Във вторник и сряда ще бъде облачно, с валежи, на повече места и по-значителни по количество в Северна и Западна България. С ориентиране на вятъра от северозапад за кратко ще проникне студен въздух.

Минималните температури в сряда ще са от 6° до 11°, а максималните - между 10° и 15°. В югоизточните райони, където ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад ще се задържи сравнително топло с минимални температури до 16°-17°, максимални до 20°-22°.

Източник: Haskovo.NET

99 свободни места предлагат в региона, 13 позиции се обявяват за първи път
Отслужиха панихида в памет на жертвите на пътя в храм „Св. арх. Михаил и Гавраил“ в Хасково
Александър Вълканов донесе титла за България от Балканското първенство по самбо
Мъглива и облачна сутрин, с повече слънце през деня
Класиците от Хасково с поредни успехи на тепиха
Два гола на Христо Бойков донесоха четвърти пореден успех на „Хасково“
