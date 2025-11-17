Мъглива сутрин и облачен ден ни очаква днес

Седмицата ще започне с мъглива сутрин и облачен ден. Температурите ще бъдат между 6 и 19 градуса. Следобед е възможно вятърът да се усили.

Във вторник и сряда ще бъде облачно, с валежи, на повече места и по-значителни по количество в Северна и Западна България. С ориентиране на вятъра от северозапад за кратко ще проникне студен въздух.

Минималните температури в сряда ще са от 6° до 11°, а максималните - между 10° и 15°. В югоизточните райони, където ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад ще се задържи сравнително топло с минимални температури до 16°-17°, максимални до 20°-22°.