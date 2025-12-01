От х:

Повече облаци сутринта, слънце следобед

Преди обед в Хасковска област ще бъде предимно облачно. След това ни очакват часове с повече слънце. Градусите ще бъдат между 3 и 12.  

През следващите дни в по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони със слаб вятър от юг-югоизток и на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Във вторник ще има разкъсана средна и висока облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 9° и 14°.

В сряда ще преобладава облачно време, след обяд на места в Западна България ще има и слаби валежи от дъжд. Сутрешните температури ще са с 2-3 градуса по-високи, а дневните ще се задържат без промяна.

