11 °C

Облачно и дъждовно през целия ден

Облачно ще бъде времето над цялата Хасковска област в днешния петъчен ден. На отделни места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Градусите ще бъдат между 10 и 14.

През почивните дни ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони – и с намалена видимост. Ще има и валежи, в събота на много места в страната, повече като количество в крайните югозападни райони, в неделя – главно в Източна България и в планините в Югозападна.

В събота вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, а в неделя в Източна България – от юг-югозапад. С южния вятър температурите ще се повишат, повече в източните райони, където дневните ще достигат до 20°-22°; минималните в източната половина от страната ще са относително високи – до 15°-16°, в западната – предимно между 4° и 9°.

Източник: Haskovo.NET

