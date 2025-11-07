Водачка блъсна неправилно пресичащо дете, мъж е ранен при катастрофа

Дете и водач пострадаха при две катастрофи в Димитровград и в хасковското село Книжовник, съобщиха от полицията.

В Бригадирския град в 8:40 часа вчера е подаден сигнал за инцидент с малолетен пешеходец. 51-годишна от село Ябълково е шофирала „Хонда“-та си по улица „Патриарх Евтимий“. Тя е ударила неправилно пресичащо платното 11-годишно момче. Детето е оставено за наблюдение в болницата с охлузвания.

Третият инцидент е регистриран в хасковското село Книжовник. В 13 часа на третокласен път с „Фолксваген“ е бил 21-годишен от село Жиндзифово, който е застигнал и ударил отзад движещ се пред него товарен „Форд“, управляван от 50-годишен от село Стамболийски. От удара между тях е пострадал водачът на леката кола, който е прегледан и освободен за домашно лечение.

Съставени са актове.