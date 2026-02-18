Мъж пострада при челна катастрофа между две коли по стария път Хасково – Пловдив, който е в ремонт. Инцидентът възникна около 7 часа тази сутрин в района между селата Клокотница и Горски извор, в участък със стеснение на пътя заради реконструкция на малък мост. Там има поставени временни пътни знаци и движението се извършва в лявата лента в посока Пловдив.

Ударът е между два „Фолксвагена“. Единият е модел „Голф“, шофиран от мъж – Ангел Стефанов от Харманли. Той заяви, че автомобилът, който управлявал, бил собственост на негов близък – възрастен мъж, който го помолил да го закара до болница в Пловдив. В колата пътувала и племенницата на собственика. По думите на водача тази сутрин видимостта по пътя била намалена, още било сумрак и не видял временните пътни знаци със сигнализация, която не светела. В последния момент той минал в лявата лента и последвал челен удар с идващия отсреща „Фолксваген“.

При катастрофата е пострадал спътникът на харманлиеца, който е откаран в болница. Двамата водачи са тествани за алкохол, но промили не са отчетени. Предстои изясняване на случая.