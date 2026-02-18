Жълт код за вятър и сняг по високите части в Хасковска област

Жълт код за силен вятър и снеговалежи в планинската част на Хасковска област е в сила за днес, съобщиха от НИМХ. Ще духа северозападен вятър със скорост между 50 и 70 км/ч, а поривите ще достигат 90 км/ч. По високите части на областта ще има условия за навявания от сняг.

Дневните температури днес ще бъдат по-ниски от вчера. Максималната няма да превиши 9 градуса.

През нощта ще се изясни, като вятърът ще стихне в началото на новото денонощие. В четвъртък времето също ще е ветровито, но посоката на вятъра ще е от юг, който ще донесе затопляне. Максималната температура утре ще се повиши с 3–4 градуса.