Жълт код за дъжд в петък в Хасковска област

Жълт код за дъжд е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за 7 общини в региона – Свиленград, Ивайловград, Харманли, Тополовград, Любимец, Стамболово и Маджарово. Очакват се валежи, с количества 10-20 литра на квадратен метър, на места около и над 30 литра на квадратен метър.

Превалявания от дъжд ще има през целия ден, включително и през нощта. Дневните стойности ще бъдат сравнително високи за този период на годината. Максималната температура в региона ще достигне 11 градуса.

Очакванията са дъждът да спре в началото на новото денонощие. В събота ще бъде предимно облачно, като дневната температура ще се понижи с градус-два.

