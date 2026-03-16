Слънчево, с много малко облаци

Времето над Хасковска област в първия ден на новата седмица ще бъде предимно слънчево, с много малко облачни интервали. Градусите ще бъдат между 2 и 14.

Във вторник над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Западна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. Ще духа до умерен, а в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните – между 10° и 15°. В сряда ще се усили вятърът от североизток и с него ще нахлува студен въздух. Облачността ще е значителна и на много места ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 6° и 11°.