Пияна жена намушка с кухненски нож мъжа си

35-годишна е задържана за нанасяне на телесна повреда на мъжа си с кухненски нож в Димитровград, съобщиха от полицията.

Вчера около 17 часа в управлението е подал сигнал 40-годишният партньор на задържаната. Той съобщил, че преди минути е намушкан в областта на корема от жената, с която живеел на семейни начала. Изпратеният на мястото – улица „Емилиян Станев“ полицейски екип е установил пострадалия, който е прегледан от спешните медици в града и транспортиран за лечение в МБАЛ Хасково. От първоначалния оглед, медиците са установили, че е с прободна рана в областта на корема, нанесена от кухненски нож.

9-годишното момче, син на задържаната жена, е предадено чрез Социалните служби на роднина на майката. Задържаната жена била във видимо нетрезво състояние. Тествана е за алкохол, като отчетената концентрация била 3,43 промила. Последвало е задържането ѝ за срок до 24 часа по образуваното досъдебно производство.