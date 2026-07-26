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Нови проблеми с водата в Хасково: авария и профилактика заплашват няколко квартала с прекъсване на водоподаването

Поредни проблеми с водоснабдяването очакват жителите на Хасково. От ВиК съобщиха, че техни екипи работят по авария на главен водопровод преди водоемите на помпена станция „Източна зона“.

Заради повредата е възможно през днешния ден с нарушено водоподаване да останат кварталите „Младежки хълм“, „Хисаря“, както и части от „Тракийски“, „Македонски“ и „Червена стена“.

Проблемите обаче не приключват дотук. От дружеството предупреждават, че и в понеделник, 27 юли, е възможно ново временно прекъсване на водата. Причината този път е профилактика на електрозахранването, която ще бъде извършена от EVN на съоръженията на ВиК в района на „Източна зона“ и село Узунджово.

Това означава, че само в рамките на два дни хиляди жители на Хасково могат да останат без нормално водоснабдяване заради поредната авария и последващите дейности по инфраструктурата.

Междувременно авария на помпена станция „Райкова могила“ е довела до нарушено водоподаване и към село Мустрак.

Източник: Haskovo.NET

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