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Отстраняват авария на главен водопровод

Авария на главен водопровод остави Свиленград и селата Капитан Андреево и Генералово на резервни количества вода. Екипи на ВиК работят по отстраняването на повредата, като се очаква водоподаването да бъде възстановено до края на деня. Това съобщиха от ВиК – Хасково.

Строително-ремонтни дейности се извършват и в Симеоновград. Заради работата по водопровод временно е нарушено водоснабдяването за абонатите в района на улица „Христо Ботев“.

Без вода или с частично прекъснато водоснабдяване са и жители на Минерални бани, както и на селата Свирково, Браница, Черепово, Брягово и Поляново, където също се работи по отстраняване на аварии по водопроводната мрежа.

Поради строително-ремонтни дейности по напорния водопровод „Бабица“ на резервно водоснабдяване са и селата Райкова могила, Чернодъб, Мустрак, Щит, Пашово, Михалич и Сладун.

От ВиК съобщават, че се очаква всички аварии да бъдат отстранени до края на деня, след което водоподаването ще бъде възстановено.

Източник: Haskovo.NET

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