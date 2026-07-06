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Митко Алексиев се завърна в „Димитровград“, клубът привлече и юноша на „Арда“

Опитният нападател Димитър Алексиев се завърна в „Димитровград“. За последно офанзивният играч носи синьо-жълтия екип през есенния полусезон на изминалото първенство. Последва период в четвъртодивизионния „Върбица“ (Бенковски). Алексиев е с богат опит в професионалния футбол, като има над 100 мача във Втора лига и още 24 в елита на България, казват от ФК „Димитровград“.

Другото ново попълнение в редиците на „Димитровград“ е Димитър Джемперлиев. 17-годишният полузащитник е юноша на „Арда“ (Кърджали).

И двамата взеха участие в контролата с „Берое“. В нея димитровградчани загубиха с минималното 1:0. Единственото попадение реализира юношата на старозагорци Михаел Пенев.

Източник: Haskovo.NET

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