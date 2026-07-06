Четирима пострадаха при удар между кола и тир в Хасковско

Четирима души пострадаха при катастрофа между два турски автомобила на АМ „Марица“ в Хасковска област,съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 4 юли на км 54 от аутобана.

61-годишен турски водач с лек автомобил „Рено“ е загубил контрол над колата и се е ударил в мантинела вдясно на движението, при което се е блъснал в движещ се пред него товарен автомобил „Волво“ с прикачено полуремарке, управляван от 45-годишен турски водач.

От удара между тях са пострадали двама мъже – на 50 г., жена на 26 г. и момче на 10 г., пътници в леката кола, които са прегледани и освободени за домашно лечение, без опасност за живота.

Пробите на водачите са отрицателни, съставени са актове.