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Пиян шофьор събори бетонен стълб в Тракиец и остави селото без ток

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    Тежка катастрофа, причинена от пиян шофьор, стана тази вечер около 18:00 часа в хасковското село Тракиец. 48-годишен местен жител изгуби контрол над автомобила си, излезе от пътното платно и се заби с висока скорост в бетонен стълб от уличната мрежа. Вследствие на силния удар съоръжението е съборено, а колата е спряла в близка купчина с пясък.

    По чудо инцидентът се размина без по-сериозни последствия, тъй като в този момент в района е нямало пешеходци. Водачът е пътувал сам в превозното средство. Пристигналите на място служители на Пътна полиция са тествали мъжа с дрегер, който е отчел 2,7 промила алкохол в издишания въздух.

    Шофьорът е транспортиран с линейка до Спешното отделение в Хасково, където е прегледан за леки наранявания.
    Произшествието обаче предизвика сериозни материални щети и остави село Тракиец без електрозахранване. На мястото на инцидента вече работят аварийни екипи на електроразпределителното дружество, които се опитват да възстановят тока в района. По случая е образувано бързо производство.
    Източник: Haskovo.NET

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