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Художествената школа „Колорит“ отбелязва 25 години с първа изложба в обновеното читалище „Заря“

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    Художествената школа „Колорит“ отбелязва 25 години с първа изложба в обновеното читалище „Заря“ в Хасково. Тази вечер по повод четвъртвековния юбилей на школата се открива супер изложбата „Визия 25“. 

    „През тези 25 години са подредени над 70 изложби, като над 30 са самостоятелните на нейни възпитаници. Десетки са наградите и стипендиите от национални и международни конкурси, а реализацията на възпитаниците е в страни от цял свят“, каза преди откриването художественият ръководител на „Колорит“ Веселина Делчева.

    По традиция абитуриентите от „Колорит“ ще се представят със своя самостоятелна изложба. Тази година зрелостници са възпитаниците на „Колорит“ Вяра Христова, Натали Атанасова и Корай Али. Те са подредили свои живописни платна във фоайето на читалище „Заря“. 

    Източник: Haskovo.NET

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