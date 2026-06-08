Ансамбъл „Китна Тракия“ с първо място и специална награда от национален фестивал

Хасковският Представителен ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“ се завърна вчера с престижни награди от участие в VIII Национален фолклорен фестивал „Златни нишки „в село Трудовец, община Ботевград.

Фестивалът бе организиран от НЧ „Никола Ракитин 1890“ село Трудовец и Фолклорен клуб „Варвари“ и е с конкурсен характер. В двата фестивални дни на сцената се представиха близо 1000 участници. Имаше изпълнители от всички краища на България. Танцови клубове, певчески състави, разпределени в няколко категории – за деца и възрастни.

Хасковският ансамбъл се представи с два танца „Въведение“ и „Хасковска сюита“, а отделно хорът към ансамбъла се представи с две акапелни песни „Чие това моме“ и „Лем Перо“.

Освен с много овации, представянето на ПТАНПТ „Китна Тракия“ беше оценено подобаващо от строго жури с председател Нешка Робева. Женският хор с ръководител Росица Делева завоюва първото място в соята категория, а ансамбълът с главен художествен ръководител Иван Иванов, спечели специалната награда на народно читалище „Никола Ракитин 1890“.