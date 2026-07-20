Километрични опашки към Турция заради летните пътувания на гастарбайтерите

Колони от автомобили между 3 и 5 километра се извиват в последните дни на края на автомагистрала „Марица“ преди ГКПП „Капитан Андреево“. В социалните мрежи се появяват множество видеа и снимки от задръстванията, а чакането за преминаване достига от 3 до 8 часа.

Пътуващите са предимно турски гастарбайтери от Западна Европа, които се прибират за летните отпуски. Натоварен остава и потокът в обратната посока.

За последното денонощие през пункта са преминали 10 120 автомобила – рекорд за „Капитан Андреево“. Подобни опашки има и на други пунктове към Турция, както и на границата между Гърция и Турция.

Интензивният трафик към южната ни съседка се очаква да продължи още една-две седмици, а обратният поток – до края на август.