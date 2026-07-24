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Нов дом за възрастните хора в Ивайловград отвори врати

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    Тържествено беше открит обновеният Дом за стари хора в Ивайловград. Събитието започна с водосвет за здраве и благополучие на обитателите и служителите.

    На откриването присъстваха кметът на общината Диана Овчарова, председателят на Общинския съвет, заместник-кметове, представители на институции, гости и деца, които допринесоха за празничната атмосфера.

    Обновяването на дома включва мерки за енергийна ефективност, климатизация, функционално и технологично модернизиране на сградата. Извършените дейности осигуряват по-добри условия на живот, повече комфорт и безопасност за възрастните хора.

    По време на пресконференция беше представен отчет за изпълнението на проекта.

    Директорът на дома София Божинова връчи благодарствени адреси на кмета Диана Овчарова и на фирмата изпълнител „ВАРТ 2000“ ЕООД за приноса им към реализирането на проекта.

    От Община Ивайловград определят обновяването на социалната услуга като още една важна стъпка към осигуряването на достойни условия за живот на възрастните хора.

    Източник: Haskovo.NET

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