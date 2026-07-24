Две димитровградски села попаднаха в надзорната зона заради огнище на шарка по овцете

Ново огнище на шарка по овцете е установено в животновъден обект в първомайското село Дълбок извор, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Заболяването е потвърдено във ферма със 114 овце.

Заради констатираното огнище две села от община Димитровград – Върбица и Бодрово, попадат в определената 20-километрова надзорна зона. Освен тях в обхвата ѝ влизат населени места от областите Пловдив, Стара Загора и Кърджали.

Около заразения обект е определена и 5-километрова защитна зона, която обхваща селата Дълбок извор и Поройна в община Първомай, както и Патриарх Евтимово в община Асеновград. В защитната и надзорната зона се въвеждат строги противоепизоотични мерки. Забранява се придвижването на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да се отглеждат при оборен режим, а ветеринарните власти ще извършат преброяване на стадата, актуализация на данните в системата „ВетИС“ и засилен контрол в животновъдните обекти. За суровото мляко от засегнатите райони също се въвеждат специални изисквания за транспортиране и преработка.

От БАБХ подчертават, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората, но е силно заразно заболяване при животните и може да причини сериозни икономически загуби за животновъдите. Затова институциите призовават стопаните стриктно да спазват въведените мерки и при съмнения за заболяване незабавно да уведомят ветеринарен лекар.