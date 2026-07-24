Обследват водопровода до село Въгларово

72 часови проби на възстановения водопровод за село Въгларово започнаха от ВиК Хасково.

Водата е от водоизточниците на Хасково.

Придошлите води на реката в района на кв. „Болярово“ прекъснаха и повредиха съоръжението в началото на годината.

От тогава селото се захранва от собствен водоизточник.

Екипи на ВиК възстановиха водопровода през реката с метални тръби Ф135. По време на пробите ще бъде обследван целият водопровод до селото, както и съоръженията по него- калници, въздушници и т.н.

За промяната на водоизточника ще бъде уведомена РЗИ-Хасково.