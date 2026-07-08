От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

35 °C

Пак включват нов водпровод, кв. „Тракийски“ остава без вода, от ВиК обещават, че било за последно

Включване на нов водопровод към водопроводната система на Хасково ще наруши водоподаването в квартал „Тракийски“ утре, 9 юли, съобщиха от ВиК.

Проектът за подмяната на водопровода е на Община Хасково и се изпълнява от външна фирма. Новият водопровод е по улица „Гюмюрджина“, включването е на кръстовището на бул. „Освобождение“ и бул. „Илинден“. От фирмата изпълнител на строително-ремонтните работи се ангажират те да приключат до края на деня и водоподаването да бъде възстановено.

Според плановете на водното дружество това е последното превключване на този водопровод. След него се очаква проблемите с водата в чешмите на града да изчезнат. От ВиК се надяват, след като новият водопровод започне да функционира нормално, да се оправи налягането в чешмите.

Най-сериозен е този проблем в кв. „Училищни“ и около площад „Лебеда“, където водоснабдяването става от резервните резервоари. Налягането там е ниско, водата едва тече от чешмите, а много от пералните не тръгват.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Недоволство в кв. „Изток 2“ в Димитровград: ВиК прекъсва водата на нередовни абонати с големи задължения
Недоволство в кв. „Изток 2“ в Димитровград: ВиК прекъсва водата на нередовни абонати с големи задължения
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Шофьор паркира на тротоар и в насрещното в центъра на Хасково
Шофьор паркира на тротоар и в насрещното в центъра на Хасково
преди 30 минути
Спасиха 22 диви животни през юни, РИОСВ санкционира водните дружества в Хасково и Кърджали
Спасиха 22 диви животни през юни, РИОСВ санкционира водните дружества в Хасково и Кърджали
преди 56 минути
Деца майсториха домашни амулети в Хасково
Деца майсториха домашни амулети в Хасково
преди 1 час
Музей в 17-метров тир показва историята на Чанаккале в Хасково
Музей в 17-метров тир показва историята на Чанаккале в Хасково
преди 5 часа
Пожарникарят Мехмед Бабаитов бе тържествено изпратен след 33 години служба
Пожарникарят Мехмед Бабаитов бе тържествено изпратен след 33 години служба
преди 5 часа
Хасковският квартал „Дружба“ и части от 7 села в региона са без вода
Хасковският квартал „Дружба“ и части от 7 села в региона са без вода
преди 6 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – ЗЕБРА-НЕЩО ПОВЕЧЕ

Случаен виц

Хасковският квартал „Дружба“ и части от 7 села в региона са без вода
Музей в 17-метров тир показва историята на Чанаккале в Хасково

Възможността се пропуска от повечето хора, защото е в работнически дрехи и изглежда като работа -Томас Едисън

Последни обяви

Случайна рецепта

Крем от френско грозде
Крем от френско грозде

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.