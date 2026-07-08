Пак включват нов водпровод, кв. „Тракийски“ остава без вода, от ВиК обещават, че било за последно

Включване на нов водопровод към водопроводната система на Хасково ще наруши водоподаването в квартал „Тракийски“ утре, 9 юли, съобщиха от ВиК.

Проектът за подмяната на водопровода е на Община Хасково и се изпълнява от външна фирма. Новият водопровод е по улица „Гюмюрджина“, включването е на кръстовището на бул. „Освобождение“ и бул. „Илинден“. От фирмата изпълнител на строително-ремонтните работи се ангажират те да приключат до края на деня и водоподаването да бъде възстановено.

Според плановете на водното дружество това е последното превключване на този водопровод. След него се очаква проблемите с водата в чешмите на града да изчезнат. От ВиК се надяват, след като новият водопровод започне да функционира нормално, да се оправи налягането в чешмите.

Най-сериозен е този проблем в кв. „Училищни“ и около площад „Лебеда“, където водоснабдяването става от резервните резервоари. Налягането там е ниско, водата едва тече от чешмите, а много от пералните не тръгват.