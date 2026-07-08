Музей в 17-метров тир показва историята на Чанаккале в Хасково

Генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав беше на посещение в Хасково по повод гостуването на Историческия мобилен музей „Битките при Чанаккале“. Той бе посрещнат от кмета Станислав Дечев. Двамата разгледаха експозицията, разположена на паркинга до стадион „Хасково“. На събитието присъстваха заместник-кметът Танер Емин, кметове от региона, общински съветници, граждани.

Музеят пристига в града за първи път и е част от международното му турне, което започва през 2020 г. Иновативната експозиция съчетава оригинални артефакти от фронтовата линия с дигитални проекции и вече е представяна в редица балкански и европейски държави. В Хасково тя остава два дни.

По време на посещението си кметът Дечев подчерта значението на изложбата като напомняне за цената на мира. Той отбеляза, че гостуването ѝ съвпада със срещата на НАТО в Анкара, където темата за мирното разрешаване на глобалните конфликти е водеща. „Изложбата за битката при Чанаккале е добър пример и призив към всички нас за мир“, написа Дечев в книгата за впечатления.

Генералният консул Емре Манав подкрепи думите му и отправи покана към хасковлии да посетят Чанаккале – мястото, където през 1915–1916 г. се водят едни от най-значимите сражения на Първата световна война. В боевете участва и Мустафа Кемал Ататюрк, основателят на Република Турция.

Пътуващият музей е разположен в 17-метров тир и включва седем витрини, които проследяват различни етапи от бойните действия на полуостров Галиполи. Експозицията е достъпна за посетители през целия ден.