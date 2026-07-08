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Пожарникарят Мехмед Бабаитов бе тържествено изпратен след 33 години служба

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    Мехмед Бабаитов приключи своята 33-годишна служба в системата на МВР. Той започва кариерата си на 1 февруари 1993 г., а днес – навършвайки пределната за силовото ведомство възраст от 60 години – поема последното си дежурство. Юбилеят му съвпадна с тържественото изпращане пред Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Хасково на улица „Македония“, където десетки негови колеги го аплодираха.

    Инспектор Веселин Бекяров поздрави Бабаитов, известен сред колегите си като Горския, за годините служба, в които е рискувал живота си в полза на обществото. Той припомни, че зад дългия професионален път стоят множество случаи, в които Бабаитов е поемал пряк риск, за да спаси човешки живот, както и безброй лишения и жертвано лично време в името на службата.

    Бекяров разказа и един от най-запомнящите се инциденти. По време на гасене на горящ апартамент пламъците внезапно блокират изхода зад Бабаитов. Той остава вътре и открива собственика жив. Огънят се разраства и двамата се оказват притиснати към терасата. В момента, в който пламъците разбиват прозореца и се насочват към тях, Горския използва топлозащитното си облекло, ляга върху мъжа и го прикрива с тялото си, докато екипът успява да пробие и да ликвидира пожара. Пострадалият оцелява благодарение на неговата реакция.

    „Навръх рождения ти ден ти пожелаваме здраве и време за твоите две дъщери и четирима внуци. Нека се радват на един достоен баща и дядо – учител и ментор за нас младите. Благодарим ти за всичко, което направи за службата“, каза още Бекяров.

    По традиция изпращането премина под водна арка от струи, а ритуалното къпане беше заснето от колегите му пожарникари. Бабаитов получи подаръци за десетилетната си работа в противопожарната служба в областния град.

    „При нас всичко е екипна работа. Ако не можеш да разчиташ на хората до себе си, никой не може да оцелее“, каза Мехмед Бабаитов. Той призова младите си колеги да бъдат смели, но не и безразсъдни, и да се вслушват в съветите на по-опитните.

    Източник: Haskovo.NET

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