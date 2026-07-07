Опашка за новите по-високи пенсии се изви от рано сутринта пред пощата в Хасково

Полиция охранява опашката за пенсии, която се изви от рано сутринта пред централната поща в Хасково. Десетки възрастни се наредиха да чакат новите увеличени пенсии. Парите им са вдигнати със 7,8 % по швейцарското правило.

Изплащането на каса е от днес до 20 юли. Тези, които получават пенсиите си по банков път, ще могат да изтеглят още днес чрез дебитните си карти.

Припомняме, че минималната пенсия за стаж и възраст е 347,51 евро, а социалната за навършени години е 183,81 евро. Средната пенсия през тази година ще бъде около 543 евро.

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