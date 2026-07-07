От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Опашка за новите по-високи пенсии се изви от рано сутринта пред пощата в Хасково

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Полиция охранява опашката за пенсии, която се изви от рано сутринта пред централната поща в Хасково. Десетки възрастни се наредиха да чакат новите увеличени пенсии. Парите им са вдигнати със 7,8 % по швейцарското правило.

    Изплащането на каса е от днес до 20 юли. Тези, които получават пенсиите си по банков път, ще могат да изтеглят още днес чрез дебитните си карти.

    Припомняме, че минималната пенсия за стаж и възраст е 347,51 евро, а социалната за навършени години е 183,81 евро. Средната пенсия през тази година ще бъде около 543 евро.

    Още по темата за увеличените пенсии и добавки ТУК.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Опашки за пенсии с коледни надбавки се извиха в Хасково
    Опашки за пенсии с коледни надбавки се извиха в Хасково
    След "фалшивите" неделински гурбетчии лъснаха и тамошни менте пенсионери
    След "фалшивите" неделински гурбетчии лъснаха и тамошни менте пенсионери
    42 100 пенсионери в хасковска област ще получат коледни надбавки
    42 100 пенсионери в хасковска област ще получат коледни надбавки

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (3)

    • 1
      Ба
      бай Танас общественик
      3 -1
      13:53, 7 юли 2026
      "Трай коньо за зелена трява !" Това швейцарско правило е хвърляне па прах в очите !
      Отговор
      • Бъ
        бъзз
        1 -2
        14:15, 7 юли 2026
        Ти какво предлагаш?
    • 2
      Пъ
      Пъпеша
      2 -1
      15:07, 7 юли 2026
      В клуба на богатите вдигнаха пенсиите с 2.50 и симпатизанти на фритюрниците се изпотрепаха пред пощата
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Жители и гости на Черепово посрещнаха митрополит Киприан в обновената църква „Света Неделя“
    Жители и гости на Черепово посрещнаха митрополит Киприан в обновената църква „Света Неделя“
    преди 21 минути
    В с. Мандра почетоха света Неделя
    В с. Мандра почетоха света Неделя
    преди 1 час
    Отличиха двама митничари за разкриването на 1,6 млн. нелегални цигари и 4000 кг хладилен агент край Капитан Петко войвода
    Отличиха двама митничари за разкриването на 1,6 млн. нелегални цигари и 4000 кг хладилен агент край Капитан Петко войвода
    преди 1 час
    Бомбената заплаха: „След два часа ще летите на парчета“
    Бомбената заплаха: „След два часа ще летите на парчета“
    преди 2 часа
    Нов фалшив сигнал за бомба вдигна на крак полицията в Хасково
    Нов фалшив сигнал за бомба вдигна на крак полицията в Хасково
    преди 4 часа
    Задържаха шестима за кражби на пари от болницата в Хасково, тротинетка и дини
    Задържаха шестима за кражби на пари от болницата в Хасково, тротинетка и дини
    преди 5 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Espresso Macchiato- Tommy Cash- Grupo Talía

    Случаен виц

    Пожар избухна в магазин в центъра на Хасково
    Слънчево и топло време във вторник

    Колкото е по-силен характера на човек, толкова повече той е склонен към непостоянство. - Стендал

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Чесново масло със сирене
    Чесново масло със сирене

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.