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Отличиха двама митничари за разкриването на 1,6 млн. нелегални цигари и 4000 кг хладилен агент край Капитан Петко войвода

Двама митнически служители от ТД Митница Пловдив бяха отличени със „сребърен почетен знак“ за участието си в разкриването на 1,6 млн. нелегални цигари и 4000 кг хладилен агент в района на граничен преход Капитан Петко войвода.

Със сребърен почетен знак и грамота на Агенция „Митници“ са наградени двама служители на Териториална дирекция Митница Пловдив, участвали в разкриването на 1,6 млн. нелегални цигари и 4000 кг хладилен агент в района на граничен преход Капитан Петко войвода - Йордан Николов и Красимир Криворов

Отличието беше връчено по повод Професионалния празник на митническия служител, който се отбелязва днес, 7 юли, за единадесети пореден път. Датата е определена с решение на Министерския съвет и е свързана със създаването на първите митници в следосвобожденска България преди 147 години.

В поздравителен адрес директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков подчерта, че през всички исторически периоди митническата администрация е била гарант за фиска и сигурността на държавата, като дори в моменти на кризи е продължавала да подпомага търговията и движението на стоки.

По традиция празникът беше отбелязан с връчване на отличия в Централното митническо управление. Общо 15 служители от страната получиха признание за професионализъм и значими резултати. Със „златен почетен знак“ бяха наградени шестима митнически служители, участвали в разкриването на 4 млн. къса нелегални цигари в района на граничен предход Кулата, както и в редица операции по задържане на пратки с марихуана от началото на годината, включително 61 кг на Гюешево, близо 700 кг на Лесово, 400 кг в района на Дунав мост – Русе и над 250 кг при съвместна операция край село Зимница, Ямболско.

Освен двамата служители, отличени за случая край Капитан Петко войвода, със „сребърен почетен знак“ бяха наградени и трима служители от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“, както и служител от отдел „Борба с наркотрафика“, участвал в операция „Хидра“, при която са установени над 1000 пратки с канабис продукти, предназначени за физически лица.

Грамоти получиха и служители от митниците във Варна и Русе, както и представител на Централното митническо управление, чиято работа е ключова за оперативните звена.

Празникът има дълбоки исторически корени. На 7 юли 1879 г. с Указ №2 на княз Александър I Батенберг са учредени митниците и митарствените пунктове на Княжество България, с основна задача да защитават интересите на държавата. В ранните години на институцията в митниците работят именити българи като Захари Стоянов и Никола Обретенов. През следващите десетилетия митническата администрация преминава през множество трансформации, следвайки развитието на държавата и промените в границите, логистиката и търговските маршрути.

Източник: Haskovo.NET

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