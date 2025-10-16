От х:

Близо 3000 стоки ментета иззеха полицаи и митничари от камион

Хиляди артикули с лого на защитени марки иззеха полицаи от управлението в Харманли, съобщиха от полицията. Това е станало при съвместна операция със служители от Агенция „Митници“, ДАИ и Областно „Пътно управление“.

За проверка на третокласен път е спрян товарен автомобил „Волво“. Зад волана на камиона бил 59-годишен жител на пазарджишкото село Симеоновец.

В товарното отделение на камиона служителите са намерили 2970 артикула с лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. Текстилните артикули и парфюмите са иззети с протокол по образуваното досъдебно производство. Водачът е с полицейска мярка на задържане.

Източник: Haskovo.NET

