От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Митов: „Честността на изборите не зависи от МВР“. Но кой тогава гарантира честността им?

„Абсурд е да се говори, че изборите зависят от полицията.“
С тези думи министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов отхвърли всякакви внушения, че МВР има ключова роля за честността на вота.

Според него министерството просто работи „по закон“, реагира „на сигнали“ и когато има доказателства за престъпление, препраща случая към прокуратурата и съда. А непрекъснатите твърдения, че изборните резултати зависят от МВР, били „ужасяващи“ и „пълно безумие“.

Но подобна позиция не успокоява обществото – напротив, поражда сериозни въпроси.

МВР не е случаен наблюдател в изборния процес

В демократична държава полицията не „прави“ изборите, но тя е една от институциите, които трябва да гарантират, че вотът се провежда без натиск, без купуване на гласове и без организирани нарушения.

Да се твърди, че честността на изборите не зависи от МВР, означава да се игнорира фактът, че именно МВР:

  • охранява секциите,
  • противодейства на изборни престъпления,
  • разследва сигнали за купен вот,
  • има правомощия за проверки и задържания.

Ролята му е не само техническа, а фундаментална за доверието в изборния процес.

„Реагира на сигнали“ не е достатъчно

Митов представя министерството като институция, която просто чака някой да подаде сигнал. Но изборните престъпления рядко се случват открито. Купуването на гласове и натискът върху избиратели са организирани, скрити и често остават недоказани именно защото институциите действат пасивно.

Ако МВР се ограничава само до реакция „по процедура“, това не гарантира честен вот – това гарантира формално присъствие.

Опасното внушение не е критиката, а отричането

Министърът твърди, че е опасно да се говори, че полицията влияе на изборите. Но още по-опасно е обратното – да се внушава, че МВР няма почти никаква отговорност.

Когато вътрешният министър казва, че честността зависи „от партиите, от изборния кодекс и от ЦИК“, той пропуска очевидното: законите и правилата не работят сами. Те работят чрез институциите, които ги прилагат.

А МВР е първата линия срещу изборните нарушения.

Неутралитетът не означава бездействие

Митов настоява, че следващият министър трябва да е „неутрален“ и „да не се намесва в политическия процес“.

Но да се бориш с купения вот, заплахите и контролираните секции не е „намеса в политиката“. Това е изпълнение на държавен дълг.

Истинският проблем не е, че МВР може да бъде обвинявано прекомерно, а че понякога то е използвано избирателно – активно срещу едни и пасивно към други.

Изборите не зависят само от партии и кодекси

Честността на изборите не е абстрактен принцип. Тя зависи от това дали държавата реално защитава гражданите от натиск и манипулации.

И точно затова МВР неизбежно има отношение към изборите – чрез действията си или чрез мълчаливото си отсъствие.

Да се отрича тази роля не укрепва демокрацията. Напротив – оставя съмнението, че институциите се опитват да избягат от отговорност.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

Видеа по темата

Две села в област Хасково избират кмет
Две села в област Хасково избират кмет
Политически реакции след номинацията на Антон Хекимян за кандидат-кмет на София
Политически реакции след номинацията на Антон Хекимян за кандидат-кмет на София
Кризата с главния секретар - "Разговор" с Румен Петков
Кризата с главния секретар - "Разговор" с Румен Петков
Вътрешният министър обяви, че главният секретар е отговорен за смъртта на шестима служители
Вътрешният министър обяви, че главният секретар е отговорен за смъртта на шестима служители
Новини 30 08 2022
Новини 30 08 2022
Новини 29 08 2022
Новини 29 08 2022
11 са регистрираните кандидати за кмет на Община Хасково, които ще се борят на предстоящите местни избори на 27 октомври
11 са регистрираните кандидати за кмет на Община Хасково, които ще се борят на предстоящите местни избори на 27 октомври
ГЕРБ спечели евровота в Смолян, БСП остава трета политическа сила
ГЕРБ спечели евровота в Смолян, БСП остава трета политическа сила
214 460 души от областта имат право на глас на предстоящите избори за Европейски парламент
214 460 души от областта имат право на глас на предстоящите избори за Европейски парламент

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от България

Хасковски общински съветник показа танцувални умения и изкуството на татуировките в клип
Хасковски общински съветник показа танцувални умения и изкуството на татуировките в клип
преди 1 час
Синът на „Бабангида“ подписа договор с „Левски“
Синът на „Бабангида“ подписа договор с „Левски“
преди 1 час
Откриха реновираната сграда на пожарната служба в Димитровград
Откриха реновираната сграда на пожарната служба в Димитровград
преди 1 час
Баскетболистите на „Хасково“ приемат „Политехника“ през уикенда
Баскетболистите на „Хасково“ приемат „Политехника“ през уикенда
преди 1 час
Атмосферните условия и състоянието на терените провалиха контролата на „Хасково“ с лидера в първенството
Атмосферните условия и състоянието на терените провалиха контролата на „Хасково“ с лидера в първенството
преди 2 часа
Бившата „Читалня 2“ на библиотеката вече е дигитален клуб
Бившата „Читалня 2“ на библиотеката вече е дигитален клуб
преди 3 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Мими Николова и Цецо Елвиса - "Замълчи,замълчи"

Случаен виц

Познайник на полицията е заловен за кражба от кемпер, мъж е задържан с хероин в Хасково
Посланикът на Ирак в България на среща с бизнесмени в ХТПП-Хасково

Във всеки човек има борба между добрия вълк и злия. Печели този , който храниш. - индианска поговорка

Последни обяви

Случайна рецепта

Постни медени бисквити
Постни медени бисквити

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини