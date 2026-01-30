Митов: „Честността на изборите не зависи от МВР“. Но кой тогава гарантира честността им?

„Абсурд е да се говори, че изборите зависят от полицията.“

С тези думи министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов отхвърли всякакви внушения, че МВР има ключова роля за честността на вота.

Според него министерството просто работи „по закон“, реагира „на сигнали“ и когато има доказателства за престъпление, препраща случая към прокуратурата и съда. А непрекъснатите твърдения, че изборните резултати зависят от МВР, били „ужасяващи“ и „пълно безумие“.

Но подобна позиция не успокоява обществото – напротив, поражда сериозни въпроси.

МВР не е случаен наблюдател в изборния процес

В демократична държава полицията не „прави“ изборите, но тя е една от институциите, които трябва да гарантират, че вотът се провежда без натиск, без купуване на гласове и без организирани нарушения.

Да се твърди, че честността на изборите не зависи от МВР, означава да се игнорира фактът, че именно МВР:

охранява секциите,

противодейства на изборни престъпления,

разследва сигнали за купен вот,

има правомощия за проверки и задържания.

Ролята му е не само техническа, а фундаментална за доверието в изборния процес.

„Реагира на сигнали“ не е достатъчно

Митов представя министерството като институция, която просто чака някой да подаде сигнал. Но изборните престъпления рядко се случват открито. Купуването на гласове и натискът върху избиратели са организирани, скрити и често остават недоказани именно защото институциите действат пасивно.

Ако МВР се ограничава само до реакция „по процедура“, това не гарантира честен вот – това гарантира формално присъствие.

Опасното внушение не е критиката, а отричането

Министърът твърди, че е опасно да се говори, че полицията влияе на изборите. Но още по-опасно е обратното – да се внушава, че МВР няма почти никаква отговорност.

Когато вътрешният министър казва, че честността зависи „от партиите, от изборния кодекс и от ЦИК“, той пропуска очевидното: законите и правилата не работят сами. Те работят чрез институциите, които ги прилагат.

А МВР е първата линия срещу изборните нарушения.

Неутралитетът не означава бездействие

Митов настоява, че следващият министър трябва да е „неутрален“ и „да не се намесва в политическия процес“.

Но да се бориш с купения вот, заплахите и контролираните секции не е „намеса в политиката“. Това е изпълнение на държавен дълг.

Истинският проблем не е, че МВР може да бъде обвинявано прекомерно, а че понякога то е използвано избирателно – активно срещу едни и пасивно към други.

Изборите не зависят само от партии и кодекси

Честността на изборите не е абстрактен принцип. Тя зависи от това дали държавата реално защитава гражданите от натиск и манипулации.

И точно затова МВР неизбежно има отношение към изборите – чрез действията си или чрез мълчаливото си отсъствие.

Да се отрича тази роля не укрепва демокрацията. Напротив – оставя съмнението, че институциите се опитват да избягат от отговорност.