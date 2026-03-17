Асен Василев води листата на ПП-ДБ в Хасково, ще се борят с корупцията

Бившият финансов министър Асен Василев води листата на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ в родния му град Хасково. Днес от политическата формация внесоха документи за регистрация в РИК-Хасково.

Асен Василев е съосновател на „Продължаваме промяната“, бивш вицепремиер и министър на финансите. Икономист, възпитаник на Харвард, той е основният двигател на политиките за финансова стабилност и социален растеж. Неговите бюджети играят ключова роля в приемането на България в Еврозоната. Василев е водач и на листата в Пловдив – град.

Листата в Хасково бе представена от общинския съветник Велина Недева, която е на трето място в списъка. Тя е активен обществен деец с опит в местни инициативи и граждански каузи в сферата на културата, образованието и здравеопазването. Работи за подобряване на средата за млади хора и развитие на регионалните общности. Председател на местната структура „Промени Хасково“ и член на Националния съвет на „Продължаваме Промяната“.

Втори е димитровградчанинът Владислав Панев от гражданската квота на ДБ – финансов анализатор, икономист и народен представител в няколко парламента. Той е и водещ експерт в сферата на зелената енергия и финансите. Дългогодишен защитник на прозрачността и пазарната свобода, представител на „Зелено движение“ (традиционен партньор в ДБ).

„Разчитаме на позитивна кампания. Борим се против корупцията. Смятаме, че това е определящото, за да може нашата страна да поеме в една посока, която се определя и от слогана на кампанията ни „Силна България в Силна Европа“. Борим се за всеки един глас на всеки един гражданин в България, който е оценил, че това е правилната посока“, заяви Велина Недева, излизайки от РИК – Хасково.

В листата този път не са активистите на ПП-ДБ Лозко Лозев и Атанас Атанасов. От коалицията заявиха, че те са с отбора и го подкрепят, но този път в списъка били включени нови лица.



Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ – листа за народни представители от 29 МИР Хасково:



1. Асен Васков Василев – финансист, политик, бивш министър на финансите, председател на „Продължаваме Промяната“

2. Владислав Панчев Панев – финансов анализатор, икономист и народен представител в няколко парламента

3. Велина Грозева Недева – предприемач, политик, общински съветник на ПП-ДБ в Общински съвет Хасково

4. Дарина Стайкова Влайкова – учител

5. Светла Емилова Симидчиева – предприемач

6. Петър Делчев Хаджиев – земеделец

7. Христо Стефанов Стефанов – бизнес консултант

8. Данаил Димитров Караиванов – IT специалист

9. Стефан Крумов Арнаудов – преводач

10. Димитър Иванов Митрев – юрист, адвокат

11. Катя Максимова Панева – предприемач, политик

12. Веселина Ангелова Божикова – инженер

13. Дончо Тенев Донков – инженер, финансист

14. Руми Рафет Емин – журналист

15. Сабахатин Сали Гьокче – предприемач

16. Михал Григоров Камбарев – предприемач, политик