Торта с дължина от 8.31 метра и Почетен знак за Божидар Саръбоюков

Тържествена сесия по повод празника на Харманли – 2 май се проведе днес в Града на Белоногата. Церемонията се състоя в Културния център.

На събитието присъстваха представители на местната и държавната власт. Слова по повод празника на града произнесоха кметът Мария Киркова, представители на сесийни групи в общинския съвет и народния представител Надежда Колева.

„Благодаря на всички вас, които давате пример за добри дела, независимо от професията, образованието и възрастта. Това е бъдещето на Харманли. Признателност към всички харманлийци, които са прославили името на нашия град в България и в чужбина“, каза депутатът от 52-ото Народно събрание.

„Днес имаме честта да отличим един млад мъж, който накара целия свят да говори за Харманли – Божидар Саръбоюков. Момчето, което не просто скача, а лети. Неговите постижения са доказателство, че за таланта от малкия град няма граници… Благодаря на господин Карамфилов за това, че изгражда не само спортисти, но и характери“, каза в словото си кметът на община Харманли Мария Киркова.

Кулминацията на тържеството бе официалното връчване на почетен плакет на европейския шампион в скока на дължина и бронзов медалист от световно първенство в зала Божидар Саръбоюков. Националният рекордьор в сектора пристигна в Културния център с приятелката си Райна, която също е състезателка по лека атлетика, със своя треньор Димитър Карамфилов и съпругата му Надежда Карамфилова.

В залата имаше и други почетни граждани, сред които спортният деятел Иван Еджиев.

„Благодаря на господин Еджиев, който ме откри. Благодаря и на Димитър Карамфилов, който има заслуга, дори повече от мен, да постигна тези резултати. Всички, които стоят зад моите успехи, са свързани с този град. Условията, при които се подготвям, са перфектни. Затова съм и тук, благодарение на госпожа Киркова и общинските съветници, които взимат тези решения за развитието на спортната база. Тя не е само за мен, тя е за всички млади деца. Виждаме стадиона как следобед е пълен“, заяви от трибуната Божидар Саръбоюков.

За лекоатлета годината започна много добре. Той спечели редица отличия, сред които и бронзовия медал от Световното първенство в град Торун, където скочи 8.31 м. Освен това той записа национален рекорд в сектора, постигайки 8.45 м, което го изстреля на първото място в световната ранглиста и където Божидар се задържа повече от месец.

На церемонията днес почетна грамота за високи треньорски постижения получи и треньорът Димитър Карамфилов.

За Божидар днес имаше още една изненада. В Културния център го очакваше торта, с дължина от 8.31 м., колкото той скочи на Световния шампионат.

Програмата продължи с празничен коктейл.