Божидар Саръбоюков се готви в Испания и Турция за участие в Китай

Европейският шампион в скока на дължина за 2025 г. и трети в света за тази година Божидар Саръбоюков продължава с подготовката си за следващите състезания през сезона. Родният лекоатлет е в Испания, където тренира под наставленията на Димитър Карамфилов. Подготовката е в град Кастельон де ла Плана. Харманлиецът вече предизвика фурор с появата си на спортната база и много млади състезатели поискаха да се снимат с него.

След Испания Саръбоюков ще замине за Турция. В курорта Анталия той ще продължи с тренировките. Българският лекоатлет ще поднови състезателна дейност на 16 май. Тогава е първият му турнир след края на световното първенство. Надпреварата е в Китай. Преди това за кратко Саръбоюков и Димитър Карамфилов ще се приберат до Харманли.