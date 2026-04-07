Божидар Саръбоюков се готви в Испания и Турция за участие в Китай

Европейският шампион в скока на дължина за 2025 г. и трети в света за тази година Божидар Саръбоюков продължава с подготовката си за следващите състезания през сезона. Родният лекоатлет е в Испания, където тренира под наставленията на Димитър Карамфилов. Подготовката е в град Кастельон де ла Плана. Харманлиецът вече предизвика фурор с появата си на спортната база и много млади състезатели поискаха да се снимат с него. 

След Испания Саръбоюков ще замине за Турция. В курорта Анталия той ще продължи с тренировките. Българският лекоатлет ще поднови състезателна дейност на 16 май. Тогава е първият му турнир след края на световното първенство. Надпреварата е в Китай. Преди това за кратко Саръбоюков и Димитър Карамфилов ще се приберат до Харманли. 

„Пътеписи в цвят": Мария Райчева пренася магията на пътуването в галерия „Форум"
„Пътеписи в цвят“: Мария Райчева пренася магията на пътуването в галерия „Форум“
Митко и Кайра се класираха за четвъртфиналите на тенис турнира в Хасково
Григор Димитров отпадна още в първия кръг на турнира в Монте Карло
Стара вражда и убийство довели до масов бой и погром над кола в Хасково
Великденски благотворителен базар в подкрепа на църквата в село Мандра
Двама водачи – пиян и дрогиран са в хасковския арест
