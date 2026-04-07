Митко и Кайра се класираха за четвъртфиналите на тенис турнира в Хасково

Митко Генов се класира за трети кръг от основната схема на Държавния тенис турнир, който се провежда в Хасково. В днешната си среща на сингъл състезателят на „Хасково 2015“ се наложи над участващия с уайлд кард Алекс Кавазов от столичния клуб „Про Спорт“. Генов стигна до успеха след 6-0/7-5.

За четвъртфиналите на сингъл се класира и Кайра Алексиева. При момичетата до 12 години Алексиева победи Рая Илиева от „Бароко Спорт“ (София). Хасковлийката поведе след 6-4. Илиева успя да изравни след същия резултат във втория сет. В решителната трета част Кайра бе по-добра от съперничката си и след 6 на 2 гейма се класира за следващия кръг.