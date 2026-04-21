Квалификант за малко да изненада водача в схемата на тенис турнира в Хасково

Малко не достигна да се случи пълна изненада още в мачовете от първи кръг от основната схема на международния тенис турнир J 200 Haskovo. В първия си мач от надпреварата водачът при юношите Кирил Филаретов от Русия бе на път да отпадне от квалификант, намиращ се близо 500 позиция зад него в световната ранглиста.

42-ият в света при юношите Филаретов загуби първия сет с 7-6(6) от украинеца Радион Четвериков, който е 539-ти в ранглистата. Филаретов все пак постигна обрат, взимайки останалите два сета с по 6 на 4 гейма. В следващия кръг руснакът ще играе с българина Александър Толев, който в първи кръг се наложи с 6-4/6-3 над гръцкия тенисист Панайотис-Герасимос Граматикакис.

При девойките втората поставена в схемата Ива Маринкович от Швеция стартира без проблеми срещу българката Рафаела Симеонова. Маринкович спечели двубоя с 6-2/6-0. В следващия кръг тя ще играе с Душица Поповски от Сърбия.

За съжаление на местните фенове единствената представителка на „Хасково 2015“ Мария-Магдалена Янакиева отпадна на старта на надпреварата на сингъл. В първи кръг тя загуби със 7-6/6-0 от третата поставена Оливия Трейнър от САЩ.

Водачката в схемата Полина Склиар от Украйна ще играе във втори кръг срещу българката Софи Пламенова Фитчева.