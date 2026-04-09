Митко Генов и Кайра Алексиева с втори места на тенис турнира в Хасково

Станаха ясни всички победители на Държавния турнир по тенис в Хасково. На кортовете на Кенана днес се изиграха полуфиналите и финалите на сингъл. И в двата финала участваха състезатели на ТК „Хасково 2015“.

При момчетата до 12 години Митко Генов излезе срещу представителя на ТК „Авеню“ (Бургас) и водач в схемата Ивелин Василев. Генов поведе, но Василев стигна до обрат. Срещата завърши при резултат 6-2/5-7/3-6.

Митко Генов все пак завоюва титла, само че при двойките заедно с Георги Минков от ТК „15:40“. На финала двамата победиха Ивелин Василев и Георги Радев от ТК „Приста 2011“ с 7-6(7)/ 3-6/10-5.

При момичетата в спор за титлата на сингъл Кайра Алексиева от ТК “Хасково 2015” се изправи срещу водачката в схемата Ния Синчанова от ТК „Августа Траяна“ (Стара Загора).

Синчанова записа успех с 2:0 сета. Отделните части завършиха при резултат 6-4/6-3.

Състезателката на “Августа Траяна” ликува и в надпреварата на двойки. Синчанова и Рая Карабова от ТК „Макс Про“ спечелиха финала срещу Кайра Алексиева и Ния Проданова от ТК „Бароко Спорт“ с 6-2/7-5.



На 18-ти април на кортовете в Хасково стартира международният ITF турнир J200 Haskovo.