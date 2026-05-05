В братски сблъсък Джордж Лазаров победи бившия национал Александър Лазаров

    Интригуващи и завързани четвъртфинали се изиграха днес на кортовете в парк „Кенана“. Състезателите се постараха да направят интересни сблъсъците от мемориалния турнир „Димитър Марашлиев“.

    Интересното бе, че днес на централния корт един срещу друг излязоха двама братя. В спор за място на полуфиналите водачът в схемата Джордж Лазаров се изправи срещу по-големия си брат, бивш национал за Купа Дейвис и стигнал до 272-ро място в ATP Александър Лазаров.

    Двубоят се разви по-добре за 21- годишния Джордж Лазаров. Водачът в схемата поведе след 6-3. Вторият сет бе по-оспорван, но по-малкият брат отново надделя, този път със 7-5, с което и взе мача, класирайки се по този начин на полуфиналите. От своя страна Александър Лазаров показа, че все още не е възвърнал формата си, след претърпяната преди години тежка контузия.

    В спор за място на финала Джордж Лазаров ще играе с Вардан Манукян, който спечели четвъртфинала срещу миналогодишния победител в турнира Максим Хорозов, който се контузи и не успя да продължи.

    Изключителен и зрелищен четвъртфинален мач изиграха вторият поставен Михаил Иванов и Васил Димитров. Двамата бяха на корта близо 4 часа и 30 минути. Иванов поведе бързо след 6-1 в първия сет. Опонентът му обаче изравни след 7-5.

    Решителният трети сет бе най-оспорван. Васил Димитров го взе със 7-6(2), с което се класира на полуфиналите. В спор за участие на финала той ще спори срещу състезателя на ТК „Хасково 2015“ Кристиян Стефанов, който днес победи Димитър Байчев с 6-1/6-3.

    Полуфиналите са утре сутрин. Началото им ще бъде дадено в 09:30 часа.

    Източник: Haskovo.NET

