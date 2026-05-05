Сериен грабител на възрастни жени остава зад решетките след нов удар в Хасково

18-годишният Румен Василев остава в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, реши днес съдия Валентина Иванова от Районен съд – Хасково. Младежът, който е родом от Стара Загора, е привлечен като обвиняем за грабеж, извършен при условията на повторност и изключителна дързост.

Престъплението е извършено посред бял ден в петък, 1 май 2026 г., на улица „6-ти септември“ – в непосредствена близост до сградата на ОДМВР-Хасково. Жертва на нападението е 70-годишна жена, която била съборена на земята, а чантата ѝ – издърпана със сила. В нея е имало 50 евро, мобилен телефон и лични вещи. Смелата намеса на 47-годишен очевидец е предотвратила кражбата – гражданинът подгонил нападателя, който захвърлил вещите и избягал. Благодарение на свидетеля чантата е върната на собственичката непокътната.

В съдебната зала стана ясно, че въпреки крехката си възраст, Василев вече има сериозно криминално досие. Само преди две седмици – на 22 април – е влязла в сила условна присъда от една година и четири месеца за други два грабежа над три жени в Пловдив. Настоящото деяние в Хасково е извършено едва девет дни след първото му осъждане.

„Съжалявам за това, което съм направил. Няма да се повтаря“, заяви пред съда 18-годишният младеж. Неговият защитник, адвокат Петър Димитров, поиска по-лека мярка „домашен арест“ с проследяваща гривна, като изтъкна, че обвиняемият може да пребивава при баба си в Харманли.

Държавното обвинение в лицето на прокурор Антон Иванов категорично настоя за най-тежката мярка. Прокурорът подчерта високата обществена опасност на деянието и рецидивиращото поведение на младежа, който напада възрастни жени веднага след като е получил шанс за поправяне с условна присъда.

Магистратите приеха доводите на прокуратурата, че съществува реална опасност лицето да се укрие или да извърши друго престъпление. Определението на Районен съд – Хасково не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Окръжния съд на 12 май 2026 г. от 14:00 часа.

Анета Кутелова