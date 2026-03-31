Двама познайници на полицията биха и ограбиха мъж

Двама са задържани за грабеж в Харманли, съобщиха от полицията.

Това е станало след сигнал, получен вчера от 42-годишен. Потърпевшият съобщил, че на 28 март в 21:30 часа е бил нападнат на улица „Васил Левски“ от двама души. Извършителите му нанесли удари по тялото и го привели в безпомощно състояние. Отнели му сумата от 50 евро.

В хода на работата, полицаите са установили и задържали двама от града на 20 г. и 36 г., познайници на полицията. В дома на по-младия от тях са открити 2 грама съцветия с мирис на марихуана. Задържани са до 24 часа по образуваното досъдебно производство.