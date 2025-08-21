От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

35 °C

Бивш затворник остава в ареста за грабеж на мъж в Хасково

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    56-годишният рецидивист Марин Асенов остава в ареста за грабеж на мъж в центъра на Хасково. Това реши днес съдия Боряна Бончева от Окръжен съд – Хасково.

    Нападението е извършено на 17 август 2025 г., като преди това обвиняемият, живеещ на улица „Акация“, изпил голямо количество алкохол. Почерпили се солидно с приятели в района на автогарата, след което нападнал мъж, нанесъл му удар в лицето и му издърпал мъжката чантичка, съдържаща лични документи – паспорт и шофьорска книжка, 30 лева, връзка с ключове и мобилен телефон, на обща стойност 291 лева.

    Прокурорът по делото Николай Трендафилов настоя обвиняемият да остане в ареста и посочи, че той има богато съдебно минало – осъждан е за грабежи и кражби. 10 години е лежал в затвора за два грабежа, като излязъл през 2024 г. По-късно е бил прибран в килия за още 1 година и е бил освободен през май тази година. Настоящото деяние е извършено три месеца, след като е излязъл от затвора.

    Служебният му защитник – адвокат Боряна Делчева поиска клиентът ѝ да бъде освободен с мярка „домашен арест“, като тя посочи, че според съдебно-медицинската експертиза потърпевшият няма сериозни телесни повреди, а има леки наранявания, без разтройство на здравето. Освен това тя изтъкна, че не е висока стойността на откраднатите вещи.

    В крайна сметка магистратът прецени, че до момента са събрани достатъчно доказателства, които да обосноват извода, че Асенов е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. В същото време той не отрича стореното от него. Така съдът счете, че единствено най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ ще гарантира участието му във воденото срещу него наказателно производство. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 28.08.2025 г. от 10:00 ч.

    За това престъпление законът предвижда наказание от 5 до 15 години затвор.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Пф
      Пфууу
      1 0
      14:13, 21 авг 2025
      Бахти пенливата суровина!
      Цял живот сапуни ще издържаме! Да ходи в някоя мина да работи, не да се излежава по цял ден на народна издръжка!
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Части от „Бадема“, „Червена стена“ и „Каменни“ са без вода заради авария
    Части от „Бадема“, „Червена стена“ и „Каменни“ са без вода заради авария
    преди 3 часа
    Хасковлийка преведе 6000 лева за „защита на парични средства“
    Хасковлийка преведе 6000 лева за „защита на парични средства“
    преди 4 часа
    Въздушни линейки ще кацат след 2 месеца в Хасково
    Въздушни линейки ще кацат след 2 месеца в Хасково
    преди 4 часа
    Слънчево и горещо време в четвъртък
    Слънчево и горещо време в четвъртък
    преди 6 часа
    Полицаи стреляха по роми, които се опитвали да крадат релси край Пясъчево
    Полицаи стреляха по роми, които се опитвали да крадат релси край Пясъчево
    преди 22 часа
    Четвъртите „Дни на студентската поезия и проза“ събират млади творци от цялата страна
    Четвъртите „Дни на студентската поезия и проза“ събират млади творци от цялата страна
    преди 23 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – GRAFA - ЕДИН ПЪТ НА ЕДИН МИЛИОН

    Случаен виц

    Части от „Бадема“, „Червена стена“ и „Каменни“ са без вода заради авария

    Вниманието в думите е висше красноречие. Франсис Бейкън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Баница с месо и кашкавал
    Баница с месо и кашкавал

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини