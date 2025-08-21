Бивш затворник остава в ареста за грабеж на мъж в Хасково

56-годишният рецидивист Марин Асенов остава в ареста за грабеж на мъж в центъра на Хасково. Това реши днес съдия Боряна Бончева от Окръжен съд – Хасково.

Нападението е извършено на 17 август 2025 г., като преди това обвиняемият, живеещ на улица „Акация“, изпил голямо количество алкохол. Почерпили се солидно с приятели в района на автогарата, след което нападнал мъж, нанесъл му удар в лицето и му издърпал мъжката чантичка, съдържаща лични документи – паспорт и шофьорска книжка, 30 лева, връзка с ключове и мобилен телефон, на обща стойност 291 лева.

Прокурорът по делото Николай Трендафилов настоя обвиняемият да остане в ареста и посочи, че той има богато съдебно минало – осъждан е за грабежи и кражби. 10 години е лежал в затвора за два грабежа, като излязъл през 2024 г. По-късно е бил прибран в килия за още 1 година и е бил освободен през май тази година. Настоящото деяние е извършено три месеца, след като е излязъл от затвора.

Служебният му защитник – адвокат Боряна Делчева поиска клиентът ѝ да бъде освободен с мярка „домашен арест“, като тя посочи, че според съдебно-медицинската експертиза потърпевшият няма сериозни телесни повреди, а има леки наранявания, без разтройство на здравето. Освен това тя изтъкна, че не е висока стойността на откраднатите вещи.

В крайна сметка магистратът прецени, че до момента са събрани достатъчно доказателства, които да обосноват извода, че Асенов е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. В същото време той не отрича стореното от него. Така съдът счете, че единствено най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ ще гарантира участието му във воденото срещу него наказателно производство. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 28.08.2025 г. от 10:00 ч.

За това престъпление законът предвижда наказание от 5 до 15 години затвор.