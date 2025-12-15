Възстановено е движението по основно ремонтирания Пътен възел „Орфей“

Движението по основно ремонтирания пътен възел „Орфей“ вече е възстановено. Най-мащабният проект, финансиран изцяло със средства от бюджета на града, вече е приключен, съобщават от Община Хасково. В рамките на няколко месеца основно бяха ремонтирани Северен надлез, Южен надлез и естакадна връзка, свързваща бул. „Васил Левски“ с южното направление на бул. „Георги С. Раковски“.

Констатираните при обследването на пътния възел проблеми на конструкциите вече са отстранени. Строително-монтажните дейности гарантират надеждност и безопасност на

съоръжението.

Пътният възел на северния вход на Хасково е строен в периода 1974-1985 г. След близо 50 години експлоатация, Община Хасково извърши основен ремонт на обща стойност 2 192 900лв. с ДДС.