Нови 26 жилищни блока в Хасково ще бъдат санирани

Предстои да бъдат сключени договори за финансиране за 26 жилищни блока по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР). Управляващ орган на Програмата е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщават от кметството.

Община Хасково обяви обществена поръчка „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) в изпълнение на подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по двадесет и шест обособени позиции“.

Максималният срок за изпълнение на всички дейности от настоящата обществена поръчка е от 150 до 230 календарни дни. Максималната стойност не може да надвишава 23 891 672,75 лв. без вкл. ДДС. 26-те сгради, които сега ще бъдат обновени и модернизирани, са тези, чиито собственици са подготвили документи и са кандидатствали за енергийна ефективност по НПВУ. Тогава тези жилищни блокове останаха в резерв и са с готови документи. Сега жилищните сгради са включени в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

През следващата година в Хасково ще бъдат обновени общо 52 блока по различни програми. Блокове, за които предстои саниране и са включени в настоящата обществена поръчка са:

1. Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Съединение“ №37“

2. Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Георги Сава Раковски“ №23“

3. Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. Бадема, блок 12“

4. Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Пролет“ №12“

5. Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ 28“

6. Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Велико Търново“ №12“

7. Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Цар Освободител“ №19-21“

8. Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Цар Калоян“ №13“

9. Обособена позиция №9 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. Орфей №4“

10. Обособена позиция №10 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ № 23“

11. Обособена позиция №11 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Стара планина“ № 69-71“

12. Обособена позиция №12 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ 41“

13. Обособена позиция №13 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Витоша“ №1“

14. Обособена позиция №14 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ 3“

15. Обособена позиция №15 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 96-104“

16. Обособена позиция №16 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Дунав“ №30“

17. Обособена позиция №17 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Княз Борис I“ №8-12“

18. Обособена позиция №18 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 13“

19. Обособена позиция №19 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Георги Сава Раковски“ №25“

20. Обособена позиция №20 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Аида“ № 5“

21. Обособена позиция №21 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Георги Сава Раковски“ №19“

22. Обособена позиция №22 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 105“

23. Обособена позиция №23 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, бул. „Съединение“ №39“

24. Обособена позиция №24 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ул. „Георги Бенковски“ №40-46“

25. Обособена позиция №25 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Бадема“, блок 8“

26. Обособена позиция №26 „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. „Бадема“, блок 7“

В обхвата на настоящата обществена поръчка за всяка от обособените позиции са включени:

Дейност 1 – изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект;

Дейност 2 – изпълнение на СМР /строително-монтажни работи/ по одобрения инвестиционния проект,

Дейност 3 – упражняване на авторски надзор по време на строителството.