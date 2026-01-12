Ралица Димитрова и Александра Заркова са фаворитите на публиката във фотоконкурса „Хасково – светла коледна приказка“

Приключи онлайн гласуването в профилите на Община Хасково във фейсбук и инстаграм за определяне на любима снимка. С най-много харесвания във Фейсбук е фотографията на Ралица Димитрова, а с най-много позитивни реакции в Инстаграм е една от снимките на Александра Заркова.

Официалното награждаване на победителите в четвъртия фотоконкурс „Хасково – светла коледна приказка“ ще бъде на 15 януари 2026г. от 14,00 часа в зала „Хасково“. Тогава, жури с председател Славян Костов, ще отличи най-добрите фотографии в категориите:

 Най-красива украса на коледно дърво

 Най-красива снимка за празнична украса на обществено, парково или

междублоково пространство, градина или двор.

 Най-красива украса на сграда- офис, търговски обект, обществена сграда,

панорама на града и др.

 И домашните любимци празнуват Коледа

 Специална награда за най-ефектна снимка на празнични фойерверки

 Голямата награда на журито

 Наградата на Кмета на Община Хасково