От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Ралица Димитрова и Александра Заркова са фаворитите на публиката във фотоконкурса „Хасково – светла коледна приказка“

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Приключи онлайн гласуването в профилите на Община Хасково във фейсбук и инстаграм за определяне на любима снимка. С най-много харесвания във Фейсбук е фотографията на Ралица Димитрова, а с най-много позитивни реакции в Инстаграм е една от снимките на Александра Заркова.

    Официалното награждаване на победителите в четвъртия фотоконкурс „Хасково – светла коледна приказка“ ще бъде на 15 януари 2026г. от 14,00 часа в зала „Хасково“. Тогава, жури с председател Славян Костов, ще отличи най-добрите фотографии в категориите:

     Най-красива украса на коледно дърво 

     Най-красива снимка за празнична украса на обществено, парково или
    междублоково пространство, градина или двор.

     Най-красива украса на сграда- офис, търговски обект, обществена сграда,
    панорама на града и др.

     И домашните любимци празнуват Коледа

     Специална награда за най-ефектна снимка на празнични фойерверки

     Голямата награда на журито

     Наградата на Кмета на Община Хасково

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Анна-Мария Петкова стартира годината с шампионска титла в многобоя
    Анна-Мария Петкова стартира годината с шампионска титла в многобоя
    преди 1 час
    Части от Свиленград и от Конуш с прекъсване на водата заради подмяна на водопровод и авария
    Части от Свиленград и от Конуш с прекъсване на водата заради подмяна на водопровод и авария
    преди 1 час
    На 16 януари няма да се приемат заявления за ускорено издаване на шофьорски книжки
    На 16 януари няма да се приемат заявления за ускорено издаване на шофьорски книжки
    преди 2 часа
    Хванаха двама дрогирани водачи и един без книжка
    Хванаха двама дрогирани водачи и един без книжка
    преди 2 часа
    Задържаха хасковлия с дрога в игрална зала, мъж опита да изхвърли марихуана пред полицаи
    Задържаха хасковлия с дрога в игрална зала, мъж опита да изхвърли марихуана пред полицаи
    преди 3 часа
    Хванаха двама непълнолетни, теглили пари от чужда карта
    Хванаха двама непълнолетни, теглили пари от чужда карта
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Rihanna - Friend Of Mine

    Случаен виц

    На 16 януари няма да се приемат заявления за ускорено издаване на шофьорски книжки
    Части от Свиленград и от Конуш с прекъсване на водата заради подмяна на водопровод и авария

    Една чиста истина прави живота спокоен, една хубава лъжа го прави приятен - Елин Пелин

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Стерилизирани тиквички в буркани
    Стерилизирани тиквички в буркани

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини