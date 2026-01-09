Над един милион евро очакват в Хасково от продажби и наеми на общински имоти

1 023 227 евро без ДДС са очакваните приходи от разпореждане и управление на общинските имоти в Хасково през тази година, съобщиха на публично обсъждане на програмата за управление на приходите от общински имоти.

Най-много средства се очаква да се влеят в общинската хазна от продажби на имоти чрез търг - 519 527 евро. От обекти, отдадени по договор се очакват 107 371 евро, 123 732 евро се очакват от земеделски земи, за които сключени договори, от разорани пътища между земеделските парцели 66 467 евро и др.

163 души са подали документи за ползване на общински жилища, а сръкът, в който молбите им ще бъдат разгледани е до края на януари. В момента са свободни само няколко жилища от т. нар. „резерв“. В тях се настаняват по спешност хора, останали без подслон заради бедствия.

