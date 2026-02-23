От х:

Откриха 41 400 британски лири и 33 050 евро в два товарни автомобила и кола

Недекларирани 41 400 британски лири и 33 050 евро задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при три отделни проверки на превозни средства, излизащи от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

Недекларираните британски лири са открити при митническа проверка на влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя документи, че превозва дизелови помпи от Великобритания през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, под пасажерската седалка на шофьорската кабина, са открити 8 пакета, съдържащи парични средства в британски лири в различни купюри. Общото количество на установената валута е 41 400 британски лири с еврова равностойност 47 407,14 евро.

Други недекларирани 18 050 евро са открити на 09.02.2026 г., при личен преглед на шофьор на товарен автомобил, превозващ стока от Германия за Йордания. Паричните средства са укрити във външния джоб на якето му.

По случаите са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на прокуратурата в Свиленград.

Акт за административно нарушение по Валутния закон е съставен на друг нарушител – турски гражданин, за недекларирани 15 000 евро. Случаят е от 14.02.2026 г, когато при митническа проверка се установява, че евровите банкноти са укрити в подлакътника, между предните седалки на лекия автомобил, както и в джобовете на панталона на водача.

Източник: Haskovo.NET

