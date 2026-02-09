От х:

Откриха над 70 000 недекларирани британски лири в тир с цветя

Недекларирани 71 230 британски лири откриха митническите служители на граничния пункт „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 06.02.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство представя документи, че превозва стока – цветя, от Нидерландия през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол митническите служители откриват 10 пакета с британски лири, укрити в шкафа на полуремаркето в изрязана пластмасова туба, покрити с желязна верига. Други три пакета с британски лири са установени в седалките на шофьорската кабина. Общото количество на установената валута е 71 230 британски лири с еврова равностойнст 82 040.10 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ

Източник: Haskovo.NET

